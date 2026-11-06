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06.11.2026 06:31:28
EDION legte Quartalsergebnis vor
EDION hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 82,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 58,11 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 214,87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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