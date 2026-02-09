|
EDION stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EDION veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,91 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 200,20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 192,08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
