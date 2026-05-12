EDION stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EDION präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 28,67 JPY. Im letzten Jahr hatte EDION einen Gewinn von 17,94 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat EDION im vergangenen Quartal 207,88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EDION 195,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 146,36 JPY. Im Vorjahr hatte EDION 134,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 793,75 Milliarden JPY gegenüber 768,13 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at