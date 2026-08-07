EDION verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EDION hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 71,62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EDION 30,43 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 201,49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 183,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at