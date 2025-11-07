EDION vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EDION lud am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 58,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 73,65 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EDION in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 202,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 206,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at