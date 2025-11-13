|
13.11.2025 06:31:28
Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,64 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret ein EPS von 1,97 TRY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret im vergangenen Quartal 187,8 Millionen TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret 154,0 Millionen TRY umsetzen können.
