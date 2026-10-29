Edison International Q3 Profit Drops

(RTTNews) - Edison International (EIX) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $724 million, or $1.87 per share. This compares with $832 million, or $2.16 per share, last year.

Excluding items, Edison International reported adjusted earnings of $738 million or $1.92 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 15.0% to $4.886 billion from $5.750 billion last year.

Edison International earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $724 Mln. vs. $832 Mln. last year. -EPS: $1.87 vs. $2.16 last year. -Revenue: $4.886 Bln vs. $5.750 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.90 To $ 6.20