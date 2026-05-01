Edison International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Edison International hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,10 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at