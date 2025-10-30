Edison International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Edison International hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,75 Milliarden USD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Edison International 5,20 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at