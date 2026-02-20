|
20.02.2026 06:31:28
Edison International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Edison International hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 11,55 USD gegenüber 3,31 USD im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 19,32 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Edison International 17,60 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
