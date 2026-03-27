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Edisun Power Europe AG: Herausforderndes Jahresergebnis unterstreicht Notwendigkeit der neuen “Renewables to AI’- Strategie



27.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 27. März 2026

Herausforderndes Jahresergebnis unterstreicht Notwendigkeit der neuen “Renewables to AI’- Strategie

Tiefere Solarstromproduktion von 152’352 MWh (-5.2 %)

Umsatz gesunken auf CHF 14.1 Mio. (-72.7 %)

60.2 % EBITDA-Marge und EBITDA von CHF 8.5 Mio. (-48.9 %)

Reinverlust von CHF 7.1 Mio.

Verkauf von ‘Fuencarral to AI’ Projekt in Madrid im fortgeschrittenen Stadium

Beantragter Verzicht auf eine Dividende

Rückläufige Umsätze, Wertberichtigungen auf deutschen Solaranlagen und höhere Nettofinanzierungskosten führten zu einem Nettoverlust von CHF 7.1 Mio.. Der Verkauf des Projekts ‘Fuencarral to AI’ stösst auf grosses Interesse und befindet sich in einem fortgeschrittenen Verkaufsstadium. Angesichts der erheblichen Investitionen schlägt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vor, die Dividendenzahlung fu¨r das Geschäftsjahr 2025 auszusetzen.

Wetterbedingungen, niedrige Strompreise und ausbleibende Projektverkäufe führten zu geringen Einnahmen

Ungünstige Wetterbedingungen, niedrige Strompreise sowie eine hohe Vergleichsbasis aufgrund des Verkaufs des italienischen Portfolios an Projektrechten im Vorjahr führten zu einem starken Umsatzrückgang um 72.7 % (in lokalen Währungen -72.2 %). Betrachtet man nur die Umsätze aus dem Verkauf von Solarstrom, musste Edisun Power einen Umsatzrück-gang von CHF 0.8 Mio. verzeichnen (-5.2 %, in lokaler Währung -3.9 %), was hauptsächlich auf den Rückgang der Solarstromproduktion in den spanischen und portugiesischen Märkten, niedrigere Strommarktpreise und die Stilllegung kleinerer Anlagen in Deutschland am Ende ihrer Lebensdauer zurückzuführen ist. Insgesamt lag die Solarstromproduktion mit 152’352 MWh um 5.2 % unter dem Wert von 2024. Die Solarstromproduktion sank in Spanien um 12.6 %, in Deutschland um 5.7 % und in Portugal um 3.7 %, während sie in der Schweiz um 4.3 %, in Frankreich um 3.2 % und in Italien um 3.2 % stieg. Hauptgründe für die Rückgänge waren die schlechten Wetterbedingungen vor allem auf der Iberischen Halbinsel, der sechswöchige Ausfall des PV-Kraftwerks Requena in Spanien aufgrund von Vandalismus durch Kupferkabel-diebstahl, der Schäden an kritischer Infrastruktur verursachte, sowie in geringerem Masse die Stilllegung einiger kleiner Anlagen in Deutschland, nämlich in Erbach (440 kWp) und Kempten-Lebert (312 kWp). Ein noch geringerer Stromertrag konnte dank einer Reihe von Erneuerungs-investitionen, insbesondere in Wechselrichter, und einem proaktiven Anlagenmanagement verhindert werden: So verbesserte sich der Stromertrag im Vergleich zu 2024 in der Schweiz im Grand-Hangar-Kraftwerk (+45,8 MWh oder 17 %), in Spanien in den Valle-Hermoso-Kraftwerken (+26,8 MWh oder 12,5 %) und in Frankreich im Imerys-Kraftwerk (+53,7 MWh oder 12,2 %). Insgesamt wurden 74 % der Energieproduktion von Edisun in Portugal, 18 % in Spanien und die restlichen 8 % in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Italien zusammen erwirtschaftet.

EBITDA Marge mit 60.2 % und Eigenkapitalquote mit 28.3 % bleiben solide

Edisun Power arbeitet weiterhin mit einer äusserst schlanken Struktur. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf CHF 8.5 Mio., verglichen mit CHF 16.6 Mio. im Vorjahreszeitraum 2024. Die Erlöse aus dem Verkauf von Herkunftsnach-weisen (GOs) in Portugal stiegen deutlich von knapp CHF 50'000 im Jahr 2024 auf CHF 0.6 Mio. im Berichtszeitraum 2025, was sich positiv auf das Ergebnis auswirkte.

Die Anlagen in Frankreich wiesen eine starke EBITDA-Marge von 80.2 % (2024: 80.5 %) auf, die Schweiz verzeichnete eine Marge von 77.5 % (2024: 86.8 %), während Portugal mit 74.4 % stabil blieb (2024: 74.3 %). Die EBITDA-Margen in Italien verbesserten sich auf 81.4 % (2024: 53.8 %) und in Deutschland auf 52.1 % (2024: 48.2 %). Den grössten Rückgang mit einer Auswirkung von fast CHF 0.6 Mio. auf das EBITDA musste Spanien verzeichnen, was hauptsächlich auf ungünstige Wetterbedingungen und durch externe Faktoren bedingte Ausfall-zeiten der Solaranlagen zurückzuführen war. Die Gruppe wies für die in Betrieb befindlichen Anlagen eine EBITDA-Marge von 60.2 % aus, verglichen mit 69.2 % im Vorjahr.

Die Abschreibungen auf die Solaranlagen beliefen sich auf 5.7 Mio. CHF (2024: 6.6 Mio. CHF). Darüber hinaus wurde eine Wertminderung in Höhe von 2.1 Mio. CHF erfasst, die sich in erster Linie auf Photovoltaikanlagen in Deutschland bezog, nämlich auf die PV Hörselgau UG & Co. KG, bei der eine künftige Werthaltigkeit unwahrscheinlich ist, sowie auf die PV Leipzig Alter Flughafen UG & Co. KG, aufgrund geringerer erwarteter künftiger Cashflows. Im Vergleich zum Vorjahr erreichte das Betriebsergebnis mit CHF 0.7 Mio. (2024: CHF 9.7 Mio.) eine geringere EBIT-Marge von 4.9 % (2024: 18.8 %).

Die Nettofinanzierungskosten einschließlich der Auswirkungen von Wechselkursänderungen stiegen auf CHF 7.2 Mio., wobei sich die Zinsaufwendungen auf CHF 7.5 Mio. beliefen (2024: CHF 7.1 Mio.) – eine direkte Folge der erhöhten verzinslichen Kreditaufnahmen zur Unter-stützung der Entwicklungsaktivitäten.

Insgesamt belief sich der Nettoverlust auf -7.1 Mio. CHF (2024: Gewinn von 2.9 Mio. CHF), was einem Ergebnis je Aktie von -6.30 CHF (2024: 2.75 CHF) entspricht. Dies ist vor allem auf die widrigen Wetterbedingungen zurückzuführen, die sich auf die operative Leistung auswirkten, sowie auf externe Faktoren und die höhere Vergleichsbasis aufgrund des gewinnbringenden Verkaufs des italienischen PV-Portfolios im Jahr 2024.

Fortlaufende Investitionen und neue Finanzierungen

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf CHF -3.4 Mio. und lag damit deutlich unter dem Vorjahreswert von CHF 0.2 Mio.. Dies ist vor allem auf geringere Zahlungs-eingänge aus dem Stromverkauf sowie höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen. Die Entwicklung der PV-Anlagen schritt weiter voran. Die Anlage in Sadino (22 MWp) befindet sich im baureifen Zustand und wurde als «zur Veräusserung gehalten» klassifiziert. Die Solar-anlage Fuencarral (941 MWp) beanspruchte den grössten Teil der Entwicklungsinvestitionen in Höhe von CHF 4.2 Mio. (2024: CHF 9.7 Mio.).

Edisun Power war bei ihren Finanzierungsaktivitäten erfolgreich: Das Unternehmen emittierte eine fünfjährige 3.5%-Anleihe, die sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren gezeichnet wurde und zu Zeichnungen in Höhe von insgesamt CHF 16.2 Mio. führte; zudem wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 5 Mio. durchgeführt. Diese Mittel wurden für die Entwicklung der Solarprojekte sowie für die Rückzahlung von Schulden verwendet, die hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb der Fuencarral-Projekte standen.

Mit CHF 346.9 Mio. lag die Bilanzsumme nur geringfügig unter dem Vorjahreswert (2024: CHF 353.7 Mio.). Die im Jahr 2025 abgeschlossene Kapitalerhöhung wirkte sich positiv auf das Eigenkapital aus; dieser Effekt wurde jedoch durch den im Berichtszeitraum verbuchten Netto-verlust ausgeglichen, was zu einem leichten Rückgang der Eigenkapitalquote auf 28.3 % führte (2024: 29.4 %).

Die Nettoverschuldung (verzinsliches Fremdkapital abzüglich liquider Mittel) sank leicht auf CHF 235.8 Mio. (2024: CHF 238.4 Mio.). Der erhebliche Rückgang der Sachanlagen von CHF 342.8 Mio. auf noch CHF 99.5 Mio. ist der Umgliederung des ‘Fuencarral to AI’ Projekts in Spanien und des Sadino-Projekts in Portugal in die Vorräte (CHF 235.2 Mio.) geschuldet, da beide Projekte zum Verkauf bestimmt sind. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen auf CHF 55.4 Mio. (2024: CHF 12.9 Mio.), was in erster Linie auf die Umgliederung einer 2026 fälligen Anleihe in die kurzfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen ist.

Ausblick für das laufende Jahr, neue Finanzierungsmassnahmen, anstehende Verkäufe und Aussetzung der Dividendenausschüttung

Operativ war die Solarstromproduktion in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2026 sehr herausfordernd. Ungünstige Wetterbedingungen in Portugal, Spanien und Italien, volatile Strompreise, Netzrestriktionen aufgrund von Überproduktion, die in Portugal und Spanien zu vorübergehenden „Produktionsstopps“ führen, sowie Kabeldiebstähle an zwei Standorten in Spanien belasteten das Ergebnis. Der Schwerpunkt für 2026 liegt weiterhin auf wichtigen Liquiditätsmassnahmen und dem erfolgreichen Verkauf des grossen Projektportfolios ‘Fuencarral to AI’ sowie den damit verbundenen Möglichkeiten im Bereich Rechenzentren. Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auszusetzen.

Der Edisun Power Jahresbericht 2025 ist auf der Website der Gruppe verfügbar unter https://www.edisunpower.com/de/investoren#reports

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe