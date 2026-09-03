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WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

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03.09.2026 07:00:04

Edisun Power vollzieht die Kapitalerhöhung von rund CHF 440 Mio

Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Edisun Power vollzieht die Kapitalerhöhung von rund CHF 440 Mio

03.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Zürich, 3. September 2026
 

Edisun Power vollzieht die Kapitalerhöhung von rund CHF 440 Mio.

 

Der Verwaltungsrat der Edisun hat am 2. September 2026 die Durchführung der Kapitalerhöhung von rund CHF 440 Mio. festgestellt. Mit der Kapitalerhöhung werden 2'016'943 neue Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 30.00 zu einem Ausgabebetrag von je CHF 218.05 an die SMARTENERGY Group AG ausgegeben und mittels Verrechnung eines Verkäuferdarlehens liberiert. Die Eigenkapitalquote steigt auf über 67% und die Bilanzsumme erreicht CHF 780 Mio. oder USD 1 Mrd. vor Berücksichtigung der Kaufpreisallokation.

 

Die Gesellschaft hat gestützt auf den Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2026 im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung 2'016'943 neue Namenaktien zu einem Ausgabepreis von CHF 218.05 ausgegeben. Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich damit von derzeit CHF 34'407'930 (1'146'931 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 30) auf neu CHF 94'916'220 (3'163'874 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 30). Zur Liberierung der mit der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Namenaktien wird ein Verkäuferdarlehen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group AG verrechnet, wie in der Ad hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 24. August 2026 angekündigt wurde; abrufbar unter: https://www.edisunpower.com/de/investoren.

Die derzeitige Eigenkapitalquote von 26.7% verbessert sich auf mindestens 67 % und die Bilanzsumme beträgt rund CHF 780 Mio. oder USD 1 Mrd.; vor Berücksichtigung der Kaufpreisallokation. Mit dieser soliden Bilanzstruktur sollen die vorliegenden Wachstumschancen genutzt werden.

Das Issuers Committee des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange AG hatte der Gesellschaft mit Entscheid vom 14. Juli 2026 gestützt auf Art. 7 Abs. 1 des Kotierungsreglements eine Ausnahme von der Pflicht zur sofortigen Kotierung der neuen Aktien gemäss Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie betreffend Verfahren für Beteiligungsrechte gewährt. Die Kotierung der neuen Aktien wird voraussichtlich im 4. Quartal dieses Jahres und spätestens innerhalb von sechs Monaten ab Schaffung der neuen Aktien erfolgen. Die neuen Aktien bleiben bis zur Kotierung auf einem Sperrdepot verwahrt.

 

Für weitere Informationen:  Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com


Edisun Power Gruppe

Edisun Power gegründet 1997 und seit September 2008 an der Schweizer Börse kotiert, gestaltet die Energiezukunft aktiv mit. Die Gruppe investiert in, entwickelt, verkauft und betreibt Energieanlagen in zukunftsweisenden Bereichen: Photovoltaik und Energiespeicher, Energieinfrastruktur für Rechenzentren, nachhaltige Flugkraftstoffe (eSAF) sowie Power-to-X-Lösungen. Ergänzt wird das Portfolio durch umfassende EPC-Leistungen (Engineering, Beschaffung, Bau) und professionelle Betriebs- und Wartungsdienstleistungen (O&M).


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Edisun Power Europe AG
Limmatquai 4
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 266 61 20
Fax: +41 44 266 61 22
E-Mail: info@edisunpower.com
Internet: www.edisunpower.com
ISIN: CH0024736404
Valorennummer: 2473640
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2392984

 
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2392984  03.09.2026 CET/CEST

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