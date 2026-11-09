Editas Medicine Aktie
WKN DE: A2AC4K / ISIN: US28106W1036
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09.11.2026 13:36:12
EDITAS MEDICINE, INC. Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - EDITAS MEDICINE, INC. (EDIT) released Loss for third quarter of -$23.39 million
The company's earnings totaled -$23.39 million, or -$0.15 per share. This compares with -$25.12 million, or -$0.28 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 37.5% to $10.37 million from $7.54 million last year.
EDITAS MEDICINE, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$23.39 Mln. vs. -$25.12 Mln. last year. -EPS: -$0.15 vs. -$0.28 last year. -Revenue: $10.37 Mln vs. $7.54 Mln last year.
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