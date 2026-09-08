Editas Medicine Names Dan Ory Chief Medical Officer

(RTTNews) - U.S. gene editing company Editas Medicine Inc. (EDIT), announced on Tuesday that it has appointed Biotechnology Executive Dan Ory as Chief Medical Officer, effective September 8.

Ory, who has more than 25 years of experience in cardiovascular and genetic medicine, will oversee clinical development strategy and operations as Editas moves its lead in vivo candidate, EDIT-401 for hyperlipidemia, toward the clinic.

He had previously served as Chief Medical Officer at Arbor Biotechnologies, where he led clinical development of its in vivo gene editing program, and at Casma Therapeutics, focusing on rare genetic and neurodegenerative diseases.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Editas Medicine were down 0.73 percent, changing hands at $3.2063, after closing Monday's regular session 4.87 percent higher.