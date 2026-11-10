Editas Medicine präsentierte Quartalsergebnisse

Editas Medicine präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at