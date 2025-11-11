Editas Medicine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Editas Medicine hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Editas Medicine hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,750 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12466,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at