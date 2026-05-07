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07.05.2026 06:31:29
Editas Medicine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Editas Medicine hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,27 Prozent auf 2,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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