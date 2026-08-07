Editas Medicine veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Editas Medicine hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Editas Medicine ein EPS von -0,630 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 232,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 3,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at