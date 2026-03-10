10.03.2026 06:31:29

Editas Medicine: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Editas Medicine hat am 09.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Editas Medicine 24,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,800 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,880 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Editas Medicine im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,52 Millionen USD. Im Vorjahr waren 32,31 Millionen USD in den Büchern gestanden.

