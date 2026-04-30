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30.04.2026 06:31:29
EDM Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
EDM Resources hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte EDM Resources -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EDM Resources -0,050 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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