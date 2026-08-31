EDM Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EDM Resources veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,01 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EDM Resources noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at