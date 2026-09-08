Private Assets Aktie
WKN: 605113 / ISIN: DE0006051139
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08.09.2026 11:09:54
Edmond de Rothschild AM holt Strategin für den Bereich Private Assets
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Edmond de Rothschild Asset Management verstärkt seine Aktivitäten im Bereich Private Assets. Eine neue Managerin in Paris soll der Plattform eine neue strategische Richtung geben.
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