EDP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EDP lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

EDP hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 15,31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -19,150 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 666,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 246,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 32,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at