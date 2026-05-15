EDP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EDP präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 26,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -112,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 263,3 Millionen JPY gegenüber 248,6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 164,940 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EDP -171,380 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 516,55 Millionen JPY – eine Minderung um 42,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 902,73 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at