EDP legte Quartalsergebnis vor

EDP veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

EDP hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 10,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -15,750 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat EDP mit einem Umsatz von insgesamt 238,9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 125,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at