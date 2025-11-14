EDP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EDP hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EDP ein Ergebnis je Aktie von -31,410 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 105,8 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 46,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 198,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at