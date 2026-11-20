EDreams ODIGEO hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 179,3 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 171,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at