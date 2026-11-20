EDreams ODIGEO hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD gegenüber 1,75 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 206,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EDreams ODIGEO einen Umsatz von 200,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at