EDreams ODIGEO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EDreams ODIGEO hat am 01.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 192,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at