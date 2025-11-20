EDreams ODIGEO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EDreams ODIGEO veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EDreams ODIGEO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200,0 Millionen USD im Vergleich zu 184,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

