EDreams ODIGEO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EDreams ODIGEO hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,5 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at