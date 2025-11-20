EDreams ODIGEO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EDreams ODIGEO hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,020 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat EDreams ODIGEO im vergangenen Quartal 171,1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EDreams ODIGEO 167,9 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at