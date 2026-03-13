AS ONE Aktie

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WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000

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13.03.2026 15:57:51

Education Stock Up 84% as One Fund Ups Stake to Nearly $6 Million

On February 17, 2026, Harvest Investment Services disclosed a buy of 110,675 shares of Laureate Education (NASDAQ:LAUR), an estimated $3.42 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Harvest Investment Services increased its position in Laureate Education by 110,675 shares. The estimated transaction value was $3.42 million, calculated using the average closing price over the quarter. The holding’s quarter-end value increased by $3.85 million, reflecting both the additional shares and changes in share price during the period.Laureate Education operates a large-scale network of universities, providing diversified higher education programs across multiple countries. The company leverages a multi-modal delivery model to reach a broad student base, emphasizing both academic quality and accessibility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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