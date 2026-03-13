AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
13.03.2026 15:57:51
Education Stock Up 84% as One Fund Ups Stake to Nearly $6 Million
On February 17, 2026, Harvest Investment Services disclosed a buy of 110,675 shares of Laureate Education (NASDAQ:LAUR), an estimated $3.42 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Harvest Investment Services increased its position in Laureate Education by 110,675 shares. The estimated transaction value was $3.42 million, calculated using the average closing price over the quarter. The holding’s quarter-end value increased by $3.85 million, reflecting both the additional shares and changes in share price during the period.Laureate Education operates a large-scale network of universities, providing diversified higher education programs across multiple countries. The company leverages a multi-modal delivery model to reach a broad student base, emphasizing both academic quality and accessibility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AS ONE CORP
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AS ONE CORP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 237,50
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.