Educational Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Educational Development hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,2 Millionen USD.

In Sachen EPS wurden 0,270 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Educational Development -0,630 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,91 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 32,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,19 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at