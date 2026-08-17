EduLab,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EduLab,Inc Registered hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EduLab,Inc Registered -7,510 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,26 Milliarden JPY – eine Minderung von 15,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at