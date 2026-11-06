Edwards Lifesciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Edwards Lifesciences stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Milliarden USD – ein Plus von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Edwards Lifesciences 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at