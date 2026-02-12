Edwards Lifesciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Edwards Lifesciences hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte Edwards Lifesciences einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,83 USD, nach 6,97 USD im Vorjahresvergleich.

Edwards Lifesciences hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,07 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

