Edwards Lifesciences Aktie

Edwards Lifesciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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02.10.2026 06:01:52

Edwards Wins FDA Approval For First Pediatric Surgical Pulmonary Valve

(RTTNews) - Thursday, Edwards Lifesciences (EW) announced that the U.S. FDA approved the AUTUS Size-Adjustable Valve, the first surgical pulmonary valve designed specifically for pediatric patients with congenital heart disease.

The valve can be expanded as a child grows through a minimally invasive transcatheter procedure, potentially reducing the need for repeat open-heart surgeries.

The approval was supported by data from a pivotal study in which 100% of patients were free from device-related complications through 30 days and showed favorable valve performance through one year.

EW has closed Thursday's trading at $85.19, down 1.31%. In overnight trading the stock is at $85.93, up 0.87%.

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Aktien in diesem Artikel

Edwards Lifesciences Corp. 75,58 -0,13% Edwards Lifesciences Corp.

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