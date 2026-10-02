Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
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02.10.2026 06:01:52
Edwards Wins FDA Approval For First Pediatric Surgical Pulmonary Valve
(RTTNews) - Thursday, Edwards Lifesciences (EW) announced that the U.S. FDA approved the AUTUS Size-Adjustable Valve, the first surgical pulmonary valve designed specifically for pediatric patients with congenital heart disease.
The valve can be expanded as a child grows through a minimally invasive transcatheter procedure, potentially reducing the need for repeat open-heart surgeries.
The approval was supported by data from a pivotal study in which 100% of patients were free from device-related complications through 30 days and showed favorable valve performance through one year.
EW has closed Thursday's trading at $85.19, down 1.31%. In overnight trading the stock is at $85.93, up 0.87%.
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|Edwards Lifesciences Corp.
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