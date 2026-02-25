|
eEducation Albert Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
eEducation Albert Registered lud am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,40 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,850 SEK je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,39 Prozent auf 40,1 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,490 SEK. Im Vorjahr waren -4,170 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 9,40 Prozent auf 177,79 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 161,08 Millionen SEK gelegen.
