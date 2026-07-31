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31.07.2026 06:31:29
eEducation Albert Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
eEducation Albert Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,960 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 41,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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