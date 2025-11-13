eEducation Albert Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

eEducation Albert Registered ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat eEducation Albert Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,32 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eEducation Albert Registered -1,170 SEK je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,8 Millionen SEK – eine Minderung von 2,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,0 Millionen SEK eingefahren.

