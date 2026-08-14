EEI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EEI hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 PHP. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,52 Prozent auf 4,05 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,03 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at