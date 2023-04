EEII AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EEII AG: Anpassung des NAV



20.04.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Anpassung des NAV

Zug, 20. April 2023

EEII AG: Anpassung des NAV

Die von der EEII vor dem Einmarsch von Russland in die Ukraine gehaltenen 742'800 Gazprom ADRs wurden im 1. Quartal 2022 vom internationalen Handel suspendiert und später dekotiert. Im 3. Quartal 2022 erfolgte der Umtausch der ADRs in 1'485'000 PJSC Gazprom Aktien (Ticker: GAZP). Die GAZP Aktien notieren in russischen Rubel (RUB) und werden auschliesslich an der Moskauer Börse (MICEX) gehandelt. Als Depotstelle fungiert weiterhin die UBS AG, Schweiz. Die Depotbank weist jeweils auf dem Depotauszug der EEII den letzten gehandelten RUB-Wert der PJSC Gazprom Aktien an der MICEX aus. (per 31.12.2022: RUB 162.50).

Per Datum dieser Meldung ist auch nach umfassenden Recherchen unsererseits unklar, ob Sanktionen des Westens gegen Russland gekoppelt mit allfälligen Gegensanktionen, Dekreten oder behördlichen Entscheidungen in Russland bzw. die Interpretation dieser Sanktionen und rechtlichen Gegebenheiten durch die involvierten Banken eine Auslieferung, einen Verkauf bzw. eine Übertragung der Aktien und/oder eines allfälligen Verkaufserlöses zulassen. Angesichts dieser Umstände bewertet die Gesellschaft dieses Investment neu mit einem Abschlag von 99% gegenüber dem von Bloomberg publizierten MICEX-Börsenkurs (RUB 182.21 as of April 19, 2023).

Der NAV per 19.04.2023 beträgt auf dieser Grundlage CHF 0.24 pro Aktie.

Weitere Informationen:

Victor L. Gnehm, Verwaltungsratspräsident (+ 41 41 729 20 34)

EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).