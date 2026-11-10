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EEII AG: EEII AG und Haute Capital Partners SA schliessen Exklusivitätsvereinbarung ab



10.11.2026 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement :

EEII AG und Haute Capital Partners SA schliessen Exklusivitätsvereinbarung ab

Zug, 10. November 2026

Die EEII AG (SIX: EEII) gibt bekannt, dass sie mit der an der BX Swiss kotierten Haute Capital Partners SA (HCP) eine Exklusivitätsvereinbarung im Zusammenhang mit den laufenden Gesprächen über einen möglichen strategischen Zusammenschluss abgeschlossen hat.

Die Vereinbarung folgt auf die gemeinsame Absichtserklärung vom 28. Oktober 2026 und sieht eine Exklusivitätsperiode bis zum 31. Dezember 2026 vor.

Die geplante Transaktion würde den Erwerb sämtlicher oder nahezu sämtlicher Beteiligungen von HCP durch EEII gegen die Ausgabe neuer EEII-Aktien umfassen. Zusätzlich könnte eine Barkapitalzeichnung durch HCP bei EEII erfolgen.

Im Rahmen der vorgesehenen Transaktion ist beabsichtigt, dass die von HCP erhaltenen EEII-Aktien im Wege einer Kapitalherabsetzung an die Aktionäre von HCP ausgeschüttet werden können, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

Die Exklusivitätsvereinbarung ermöglicht es den Parteien, die Bewertungsarbeiten, die rechtlichen und finanziellen Prüfungen sowie die Vorbereitung der für eine mögliche Transaktion erforderlichen Unterlagen fortzusetzen.

EEII behält sich zudem die Möglichkeit vor, ergänzende Akquisitionen von operativen Unternehmen oder ertragsgenerierenden Vermögenswerten, insbesondere Immobilien, im Rahmen der in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen zu prüfen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses definitiver Verträge, der erforderlichen Genehmigungen durch die zuständigen Gesellschaftsorgane beider Unternehmen, insbesondere durch deren Generalversammlungen, soweit erforderlich, sowie weiterer anwendbarer Bedingungen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden keine definitiven Transaktionsverträge abgeschlossen. Es besteht keine Gewähr, dass die geplante Transaktion zustande kommt.

EEII wird den Markt über wesentliche Entwicklungen im Einklang mit ihren regulatorischen Verpflichtungen informieren.

https://eeii.ch/ad-hoc-announcements

Über die EEII AG

Die EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange notierte Investmentgesellschaft, die sich auf Energie- und Infrastruktur-Assets konzentriert. Das Unternehmen ist in der Schweiz registriert und hat seinen operativen Hauptsitz in Zug.

Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen im Energievertriebssektor – insbesondere im Einzelhandel mit Kraftstoffen und Convenience-Artikeln in Form von Tankstellen und angeschlossenen Shops – langfristige Renditen für die Aktionäre zu maximieren. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Schweiz und Europa.

Kontakt:

Christoph Schweizer, Sprecher der EEII AG, contact@weissenstein-partner.ch,

+41 44 552 4343.

EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) notiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

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