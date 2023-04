EEII AG: Jahresergebnis 2022

EEII AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR: EEII AG 2022 Jahresergebnis Zug, 28. April 2023 EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2022 EEII meldet einen Verlust von CHF 6'581749 (2021: Gewinn von CHF 2'383589) für das Jahr 2022. Das negative Geschäftsergebnis ist grösstenteils zurückzuführen auf eine buchhalterische Abschreibung auf der letzten verbleibenden Investition der EEII, PJSC Gazprom, Russland. Diese Position wurde gemäss den Rechnungslegungsbestimmungen IFRS, welche für die EEII AG als Investmentgesellschaft massgebend sind, per Stichdatum des Jahresabschlusses 2022 mit einem Abschlag von 99% auf dem Börsenkurs bewertet, da nicht mit genügender Sicherheit festgestellt werden konnte, ob im gegenwärtigen politischen Umfeld (Sanktionen des Westens gegen Russland gekoppelt mit allfälligen Gegensanktionen, Dekreten oder behördlichen Entscheidungen in Russland bzw. Interpretation dieser Sanktionen und rechtlichen Gegebenheiten durch die involvierten Banken) eine Auslieferung, ein Verkauf bzw. eine Übertragung der Aktien und/oder eines allfälligen Verkaufserlöses möglich gewesen wäre, und zu welchem Preis (vgl. auch ad-hoc-Information vom 20. April 2023 zur Adjustierung des NAV). Die operativen Kosten der Gesellschaft dagegen sanken im Vergleich des Vorjahres um 17 % auf CHF 348803 (2021: 416808). Der innere Wert der Aktie (NAV) beträgt CHF 0.31 per 31.12.2022, was einem Minus 93,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. (2021: CHF 4.62). Übernahme der Aktienmehrheit und Ausblick Wie die Gesellschaft anlässlich einer ad-hoc Meldung am 23. Dezember 2022 mitgeteilt hat, wurden sämtliche durch die Gehold SA gehaltenen Aktien der EEII AG an die SEBRINA HOLDING SUISSE SA verkauft. Die Aktionäre der EEII AG werden anlässlich der Generalversammlung vom 5. Juni 2023 über die als Folge des Wechsels der Ankeraktionärin geplanten strategischen und personellen Änderungen orientiert werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhanhg auch auf die Einladung zur Generalversammlung, welche zeitgerecht im SHAB und auf www.eeii.ch publiziert werden wird. Der vollständige Jahresbericht 2022 sowie weitergehende Informationen stehen auf der Webseite www.eeii.ch zur Verfügung; eine Kopie davon wird den Aktionären auf Wunsch schriftlich zugestellt. Weitere Informationen: Victor L. Gnehm, Verwaltungsratspräsident (+ 41 41 723 1040) EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

