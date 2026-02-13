Eezy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eezy hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eezy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,0 Millionen EUR im Vergleich zu 42,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 19,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 139,34 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 174,05 Millionen EUR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,071 EUR und einem Umsatz von 141,47 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at