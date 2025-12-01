EF EnergyFunders Ventures veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EF EnergyFunders Ventures hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,38 Prozent auf 0,2 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at