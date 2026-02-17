EFC (I): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EFC (I) hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,61 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,07 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EFC (I) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,70 Milliarden INR im Vergleich zu 1,77 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at