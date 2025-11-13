EFC (I) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EFC (I) hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 5,70 INR. Im letzten Jahr hatte EFC (I) einen Gewinn von 7,34 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 52,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at