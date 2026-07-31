EFC (I) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EFC (I) hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,83 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EFC (I) ein EPS von 4,62 INR je Aktie vermeldet.

EFC (I) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at